Bergamo diventa il laboratorio del nuovo rapporto tra ecologia e urbanizzazione

Bergamo si trasforma in un laboratorio all'avanguardia per esplorare il nuovo equilibrio tra ecologia e urbanizzazione, rispecchiando una realtà globale in rapido mutamento. Con il 70% della popolazione mondiale destinato a vivere in città entro il 2050, le nostre metropoli sono al centro di sfide climatiche e sociali senza precedenti. L'ondata di calore di quest'estate ci invita a ripensare urgentemente gli spazi urbani, puntando a soluzioni sostenibili e resilienti per il nostro futuro.

Il settanta per cento della popolazione globale sarà concentrato nelle aree urbane entro il 2050. È una stima che torna spesso nelle discussioni sul futuro del pianeta, perché spiega puntualmente il ruolo sempre più centrale delle città nella sfida climatica (ma anche demografica) globale. L’ondata di calore di questi giorni – siamo già alla seconda da quando è iniziata l’estate meteorologica – conferma l’urgenza di ripensare gli spazi urbani come ecosistemi sostenibili, interconnessi e democratici: per le fasce più fragili della popolazione è, senza esagerare, una questione di vita o di morte, anche perché – come conferma uno studio pubblicato nel 2023 su Nature Medicine – l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di decessi legati al caldo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Bergamo diventa il laboratorio del nuovo rapporto tra ecologia e urbanizzazione

