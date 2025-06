Bergamo 14enne trovata morta in ex fabbrica Reggiani

Una tragica scoperta scuote Bergamo: una ragazza di appena 14 anni, originaria dell’Est Europa, è stata trovata senza vita nell'ex fabbrica Reggiani. La sua scomparsa aveva preoccupato famiglia e amici, che avevano immediatamente denunciato il fatto alle autorità. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di immenso dolore, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa drammatica perdita.

(Adnkronos) – Una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta ieri sera negli spazi dell'ex fabbrica Reggiani, a Bergamo. La giovane, originaria dell'Est Europa, abitava alle porte della città con la nonna e lo zio e si era allontanata mercoledì pomeriggio. La famiglia aveva denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e lanciato un appello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa sera la tragedia nella fabbrica abbandonata di Bergamo. Solo poche settimane fa avevamo fatto un viaggio all'interno nello sterminato capannone in balia degli sbandati

