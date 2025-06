Bergamo 14enne trovata morta in ex ditta | precipitata dal tetto

Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di soli 14 anni, di origini ucraine, è stata trovata senza vita sulla ex Reggiani, dopo essere precipitata dal tetto di un capannone. La giovane si era allontanata da casa mercoledì, e i familiari erano in ansia. La vicenda solleva domande inquietanti sulla sua fuga e le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini continuano a chiarire l’accaduto.

È di una ragazzina di appena 14 anni, di origini ucraine, il cadavere trovato ieri sera nell’area della ex Reggiani di Bergamo. La giovane sarebbe precipitata dal tetto di un capannone della ditta e trovata ieri sera poco prima delle 21. Sul posto le forze dell’ordine e le ambulanze del 118, che hanno constatato il decesso della giovane. Secondo una prima ricostruzione, la 14enne si sarebbe allontanata da casa mercoledì e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, anche con un appello via social. Sulla vicenda la Procura di Bergamo ha aperto un’indagine per capire se si sia trattato di un gesto volontario o altro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, 14enne trovata morta in ex ditta: precipitata dal tetto

In questa notizia si parla di: bergamo - 14enne - trovata - ditta

Bergamo, 14enne trovata morta alla ex fabbrica Reggiani. La scomparsa mercoledì e i lividi sul corpo: «È precipitata dal tetto» - Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni viene trovata senza vita presso la ex fabbrica Reggiani, dopo essere precipitata dal tetto.

MORTI DUE VENTENNI CONTRO UN TIR SULL'A22 Alle 6.30 sulla corsia nord dell'A22 tra Bressanone e Chiusa un furgone con a bordo 4 operai di una ditta edile ha tamponato un camion in coda. Nell'impatto sono morti due giovani operai kosovari ventenn Vai su Facebook

Bergamo, 14enne trovata morta in ex ditta abbandonata; Bergamo, la ragazza trovata morta aveva solo 14 anni: è precipitata da un capannone; Trovata morta in ex ditta a Bergamo, aveva solo 14 anni.

Trovata morta in ex ditta a Bergamo, aveva solo 14 anni - Da mercoledì i familiari non avevano più sue tracce e avevano anche lanciato un appello sui social. Segnala ansa.it

Tragedia a Bergamo: 14enne trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani - Indagini in corso per chiarire le cause: incidente, gesto volontario o altro? laprovinciadivarese.it scrive