Bergamo 14enne trovata morta in ex ditta abbandonata

Una triste scoperta scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni è stata trovata senza vita nell’ex ditta abbandonata, un luogo ormai dimenticato. Gli inquirenti stanno indagando su ogni dettaglio, effettuando controlli anche sui tetti dei capannoni, per fare luce su questa tragedia. La giovane viveva con la nonna e lo zio, lontana da casa da tempo. Si attende con ansia l’esito dell’autopsia, sperando di chiarire le cause di questa perdita prematura.

Gli inquirenti hanno svolto diversi controlli proprio sui tetti degli ex capannoni. La quattordicenne viveva poco fuori Bergamo con la nonna e uno zio, in Italia da tempo. Sarà disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, 14enne trovata morta in ex ditta abbandonata

In questa notizia si parla di: bergamo - 14enne - trovata - morta

Bergamo, 14enne trovata morta alla ex fabbrica Reggiani. La scomparsa mercoledì e i lividi sul corpo: «È precipitata dal tetto» - Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni viene trovata senza vita presso la ex fabbrica Reggiani, dopo essere precipitata dal tetto.

Aisla Bergamo, sabato 24 giugno a Brignano, organizza la camminata solidale. Vai su Facebook

Bergamo, 14enne trovata morta in ex ditta abbandonata; Bergamo, 14enne trovata morta alla ex fabbrica Reggiani. La scomparsa mercoledì e i lividi sul corpo: «È precipitata dal tetto; Ragazzina trovata morta in una fabbrica abbandonata a Bergamo, sarebbe caduta dal tetto: è giallo.

Ragazzina di 14 anni trovata morta dallo zio e dal cugino in una ex fabbrica: «È precipitata dal tetto del capannone» - Una ragazzina è stata trovata morta giovedì sera 26 giugno 2025 all'interno degli spazi di un'ex azienda dismessa di ... Riporta msn.com

Tragedia a Bergamo: 14enne trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani - Indagini in corso per chiarire le cause: incidente, gesto volontario o altro? Si legge su laprovinciadivarese.it