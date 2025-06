Bergamo 14enne trovata morta in area dismessa | forse caduta dal tetto di un capannone

Tragedia a Bergamo: una ragazzina di soli 14 anni è stata trovata senza vita nell’area dismessa della ex azienda Reggiani, un luogo frequentato spesso dai giovani per praticare parkour. La scoperta, avvenuta in tarda serata, ha sconvolto la comunità, mentre si cerca di chiarire le circostanze di questa tragica perdita. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di ritrovo giovanili.

Ha solo 14 anni la ragazzina che è stata trovata senza vita a Bergamo, nell'area della ex azienda Reggiani, ora dismessa e spesso frequentata da giovanissimi per praticare parkour. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando però non era ancora chiara l'identità della vittima. Questa mattina è invece arrivata la .

