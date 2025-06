Bergamo 14enne trovata morta alla ex Reggiani | la pista del gesto estremo e i dubbi sull’area abbandonata

Un'oscura ombra si è abbattuta su Bergamo, dove la tragica scoperta di una ragazza di appena 14 anni nella ex Reggiani ha sconvolto la comunità. Scomparsa da mercoledì, la sua vita si è spezzata in un'area abbandonata ormai da tempo, già al centro di misteri e dubbi. Le indagini puntano verso un gesto estremo o qualcos’altro? La verità, ancora tutta da svelare, potrebbe cambiare per sempre le nostre certezze.

Aveva solo 14 anni la ragazza trovata senza vita nella serata di giovedì 27 giugno, nell’area dismessa della ex fabbrica Reggiani, a Bergamo. Era scomparsa da mercoledì, i familiari avevano lanciato un appello sui social. È stato proprio lo zio, accompagnato da un cugino, a ritrovare il corpo nel punto in cui – secondo quanto emerso – la giovane si recava spesso con gli amici. Una zona che i residenti conoscono bene: oltre centomila metri quadri di edifici in disuso, teatro negli ultimi mesi di incendi, occupazioni e incidenti. Luogo frequentato da writer, adolescenti e gruppi in cerca di uno spazio che non esiste altrove. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bergamo, 14enne trovata morta alla ex Reggiani: la pista del gesto estremo e i dubbi sull’area abbandonata

