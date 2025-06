Bergamo 14enne trovata morta alla ex fabbrica Reggiani La scomparsa mercoledì e i lividi sul corpo | È precipitata dal tetto

Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni viene trovata senza vita presso la ex fabbrica Reggiani, dopo essere precipitata dal tetto. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì, ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e amici. Gli inquirenti, al momento, non tralasciano nessuna ipotesi, esplorando tutte le possibilità per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità attende con ansia risposte chiare e un’adeguata risposta alle domande che ancora restano senza risposta.

Era uscita di casa mercoledì, giovedì non era ancora rientrata. Sarebbero stati lo zio e il cugino a trovarla nei pressi della vecchia fabbrica abbandonata Reggiani, riversa a terra. Quando sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, intorno alle 20.30 di giovedì 26 giugno, era ormai troppo tardi. La ragazzina, di 14 anni, era ormai senza vita. Al momento la procura di Bergamo non esclude nessuna pista, dal tragico incidente fino al suicidio. Il ritrovamento, i lividi sul corpo e le prime ipotesi. La ragazzina, originaria dell’Ucraina ma da tempo residente in Italia con i nonni, si ritrovava spesso con il suo gruppo di amici nell’immensa area della ex Reggiani. 🔗 Leggi su Open.online

Cadavere nell’ex fabbrica Reggiani a Bergamo, sul posto polizia e soccorsi - Un tragico evento scuote Bergamo: giovedì sera, un cadavere è stato trovato nel cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi.

