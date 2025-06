Berbenno i misteri delle otto stele | in programma visite e una mostra

Berbenno si anima con i misteri delle otto stele, tra visite guidate e una mostra dedicata. Dopo il successo della prima esplorazione, sono in programma ulteriori incontri per svelare i segreti delle “stele di via Roma” e condividere le straordinarie scoperte degli ultimi scavi. Un’occasione unica per immergersi nel passato e arricchire la conoscenza di questa affascinante realtà archeologica. Nuovi incontri per aggiornare, emozionare e sorprendere appassionati e curiosi.

Dopo il successo della visita guidata di sabato scorso (nella foto), è assicurato che ce ne saranno altre. Lo impongono l’interesse riguardo ai misteri delle “stele di via Roma“ e le continue sorprese che riservano gli studi su quanto di strabiliante è emerso l’agosto dello scorso anno nel corso degli scavi per la realizzazione della scuola primaria, ma è anche un preciso desiderio dell’amministrazione comunale. Nuovi incontri per aggiornare, man mano che le ricerche degli esperti studiosi proseguono, bambini e ragazzi delle scuole, ma anche la popolazione, sui segreti di questo "orgoglio archeologico" che il sottosuolo aveva sinora celato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Berbenno, i misteri delle otto stele: in programma visite e una mostra

