Benfica-Chelsea | le probabili formazioni

Il duello tra Benfica e Chelsea promette scintille negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, un incontro tra due grandi europee con possibilità equi di avanzare. Sabato 28 giugno alle 22 al Bank of America Stadium di Charlotte, le formazioni si sfideranno in una gara che potrebbe riscrivere i destini di questa competizione. Ma come arrivano le due squadre? Scopriamolo insieme.

Gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Si affrontano due squadre europee con le stesse possibilità di passare il turno. Benfica-Chelsea si giocherà sabato 28 giugno 2025 alle ore 22 presso il Bank of America Stadium di Charlotte. BENFICA-CHELSEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani hanno sorpreso tutti vincendo il Girone C, nonostante la presenza del Bayern Monaco. Il cammino degli uomini di Bruno Lage è stato in crescendo, visto che dopo aver pareggiato 2-2 all'esordio contro il Boca Juniors, hanno vinto la gara successiva contro l'Auckland City e poi contro i tedeschi, qualificandosi per gli ottavi di finale.

