Benfica-Chelsea il pronostico del Mondiale per Club | piace il multigol combo da provare

Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese. Con il quadro della competizione ormai definito, gli appassionati sono pronti a scommettere e a scoprire il pronostico più affidabile. Tra le opzioni più interessanti, il multigol combo si presenta come una scelta avvincente: vediamo perché vale la pena provarlo e come può influenzare le vostre scommesse.

Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrà accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti. Si comincerà domani con i primi due ottavi di finale, uno dei quali sarà quello tra Benfica e Chelsea, che si affronteranno al Bank of America Stadium di Charlotte, con fischio d’inizio in programma alle ore 22. Portoghesi che si sono guadagnati il pass per la seconda fase del torneo dopo aver sorprendentemente concluso il proprio girone al primo posto, davanti al Bayern Monaco. Per il Benfica è stata decisiva la vittoria nello scontro diretto con i tedeschi, arrivata dopo la vittoria con Auckland e l’iniziale pareggio con il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare

Benfica in colloqui per firmare il Chelsea Star - Il Benfica è in trattative per riportare a casa Joao Felix, attaccante del Chelsea. Questo movimento non è solo una questione di mercato, ma un segnale della crescente interconnessione tra i club europei e delle strategie di rafforzamento.

Le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per club sono così divise per Continente Europa 9: Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea e PSG Sudamerica 4: Palmeiras, Botafogo, Flu Vai su Facebook

MONDIALE CLUB: Ecco il quadro degli ottavi di finale. Si parte domani con Palmeiras-Botafogo e Benfica-Chelsea. Lunedì Inter-Fluminense, martedì Real Madrid-Juventus. #ANSA Vai su X

Mondiale per Club, pronostico "Multigol" per Benfica-Chelsea - Il computo totale delle reti realizzate dal Benfica in questo Mondiale per Club è pari a 9 (contro le 2 sole subìte nel match d’esordio) mentre il Chelsea ha 6 reti all’attivo contro 3 al passivo ... corrieredellosport.it scrive

Mondiale club: il quadro degli ottavi di finale - Ecco il quadro completo degli ottavi di finale del Mondiale per club. Come scrive msn.com