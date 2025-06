Benevento Longobarda doppio impegno a L’Aquila e San Paolo Civitate

Luglio si avvicina, ma l’estate si apre con un’impronta storica e ricca di emozioni per l’Associazione Benevento Longobarda. Dopo le prestigiose tappe a Romans Langobardorum e Lucca Historiae Fest, il nostro team si prepara a vivere due intense giornate a L’Aquila e San Paolo Civitate. Una sfida tra passato e presente, che promette di coinvolgere appassionati e curiosi. Restate con noi: il viaggio nel tempo continua!

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la presenza a Romans Langobardorum presso il Villaggio Longobardo di Romans d’Isonzo (GO) e alla manifestazione storica Lucca Historiae Fest a Lucca, l’Associazione Benevento Longobarda chiude il mese di giugno 2025 con un doppio appuntamento. Il prossimo fine settimana del 27 e 28 giugno, i rievocatori beneventani saranno infatti presenti sia al “Festival delle città del Medioevo” a L’Aquila, organizzato dall’Università de l’Aquila, sia a San Paolo Civitate (FG) per la rievocazione della Battaglia di Civitate del 1053. Il Festival delle città del Medioevo di L’Aquila, che quest’anno avrà come tema dominante “Le città medievali e il cibo” e che si terrà presso il parco del Castello, è uno dei festival più importanti d’Italia per quanto riguarda la ricerca storica inerente il medioevo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento Longobarda, doppio impegno a L’Aquila e San Paolo Civitate

