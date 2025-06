‘Benevento Città Spettacolo’ ottiene il riconoscimento come Festival multidisciplinare per il triennio 2025–27

Benevento Città Spettacolo si distingue ancora una volta, conquistando il riconoscimento del Ministero della Cultura come Festival multidisciplinare triennale per il 2025-2027. Un traguardo che celebra l’impegno e la qualità dell’evento, capace di unire arti diverse in un unico grande palcoscenico. Questa onorificenza rafforza la posizione di Benevento come centro pulsante di creatività e innovazione culturale, aprendo nuove prospettive per il futuro dello spettacolo italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti La Fondazione Benevento Città Spettacolo ottiene il riconoscimento del Ministero della Cultura come Festival multidisciplinare triennale Fondazione Benevento Città Spettacolo è orgogliosa di annunciare che, con decreto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, è stato riconosciuto il valore del progetto artistico presentato per il triennio 2025–2027 nell'ambito dei Festival Multidisciplinari – Prime istanze triennali (Art. 44 FNSV). Un risultato importante per la Fondazione e la nostra Città, che conferma identità e storia del nostro Festival, ne riconosce la rilevanza culturale a livello nazionale e ne sancisce l'ingresso ufficiale tra i soggetti sostenuti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

