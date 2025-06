Benevento 5 scelto l’allenatore in seconda

Benevento 5 ha scelto il suo nuovo allenatore in seconda, e la decisione segna un passo importante per la crescita del club. Giuliano Mignone, confermato anche come tecnico dell’Under 15, rappresenta una figura di grande valore e continuità . Con entusiasmo e determinazione, Mignone si prepara a guidare le giovani promesse e a rafforzare il connubio tra prima squadra e settore giovanile. La sua riconferma aprirà nuove opportunità e sfide stimolanti per tutto il team.

Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver trovato l'accordo con Giuliano Mignone: sarà lui l'allenatore in seconda della prima squadra e tecnico dell'Under 15 anche nella prossima stagione. "Al di là della fiducia rinnovata da parte della società nei miei confronti per gli incarichi affidatimi dice Mignone – direi che sono ancora più felice soprattutto perché nonostante le difficoltà attraversate nella scorsa stagione, si intravede la ferma volontà della società di dare continuità alle proprie ambizioni, facendo tesoro delle esperienze vissute negli anni precedenti.

