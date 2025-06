Benetton Rugby entrano in prima squadra sei giovani innesti dal Mogliano

Benetton Rugby si prepara a una stagione all’insegna della rinascita con sei giovani talenti provenienti dal Mogliano. Questi promettenti atleti, pronti a indossare la maglia della prima squadra, portano con sé energia e freschezza, simbolo di un futuro brillante. Scopriamo insieme chi sono i nuovi innesti che daranno nuova linfa al team e le loro storie di successo. Ecco chi sono i protagonisti di questa avventura entusiasmante.

Forze fresche in arrivo per la prossima stagione del Benetton Rugby: sei nuovi giocatori sono pronti a entrare in prima squadra dopo essersi messi in mostra con la maglia del Mogliano Rugby. Ecco chi sono. Nuovi innesti Destiny Aminu, nato il 19 ottobre 2003 a Benin City, in Nigeria, è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: rugby - squadra - innesti - mogliano

Cus e Rugby Bergamo insieme per i giovani: nasce una squadra di rugby a 7 - Il Cus e Rugby Bergamo uniscono le forze per promuovere il rugby tra i giovani, dando vita a una squadra di rugby a 7.

Benetton Rugby, entrano in prima squadra sei giovani innesti dal Mogliano; Serie A Elite: Mogliano mette a segno un nuovo colpo in prima linea; Sei giovani rinforzi per il Benetton Treviso.

Sei giovani rinforzi per il Benetton Treviso - La franchigia biancoverde impegnata in United Rugby Championship accoglie sei nuovi arrivi, nati fra il 2002 e il 2005, dal Mogliano. Da msn.com

Mogliano Rugby: la squadra cadetta pronta per l'inizio della nuova stagione - Presentazioni di rito ed un brindisi d’augurio, nelle scorse ore, per una nuova stagione sportiva nel Campionato di serie B ... Secondo trevisotoday.it