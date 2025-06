Beautiful trame americane | Luna mostra il suo vero volto e per Steffy sono guai

Le trame avvincenti di Beautiful si tingono di mistero e rivelazioni sorprendenti: Luna Nozawa, con il suo volto apparentemente rinnovato, torna a far tremare le fondamenta dei Forrester. Dopo aver tentato di allontanarsi, la figlia di Poppy è pronta a svelare il suo vero carattere, scatenando nuovi guai per Steffy. Riuscirà Luna a mantenere il suo segreto o il passato tornerà a galla? La soap ci riserva ancora molte sorprese.

Luna Nozawa non tarderĂ a mostrare (di nuovo) il suo vero volto. Dopo aver cercato di sbarazzarsi definitivamente di Steffy una prima volta, la figlia di Poppy tornerĂ alla carica nelle prossime puntate Beautiful. Ecco cosa rivelano gli spoiler americani sulle trame future della soap. Anticipazioni Beautiful: Luna sarĂ davvero cambiata?. La figlia di Poppy Nozawa è entrata a far parte dell'azienda Forrester mostrando una "facciata" di brava ragazza, ma purtroppo questa si rivelerĂ (appunto) solo una maschera. In realtĂ la giovane nasconde un animo violento, che non tarderĂ a riemergere. Dopo aver ucciso due uomini, la ragazza penserĂ di sbarazzarsi di una testimone scomoda rinchiudendola in una gabbia all'interno di una palazzina di prossima demolizione.