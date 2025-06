Beautiful streaming replica puntata 27 giugno 2025 | Video Mediaset

Se siete appassionati di Beautiful e desiderate rivivere le emozioni dell’ultima puntata, non perdete l’occasione di guardare il video Mediaset in streaming. La soap americana torna protagonista con un episodio ricco di tensione e colpi di scena, mentre tutta la famiglia si riunisce attorno a Eric, alle prese con un malore improvviso. Ecco come rivedere in modo facile e gratuito l’episodio trasmesso ieri su Canale 5.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna gran parte della famiglia si trova al capezzale di Eric, che ha avuto un malore durante la festa che aveva voluto e organizzato. Finn mette Ridge davanti ad una scelta difficile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 27 giugno 2025 | Video Mediaset

