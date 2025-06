Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 giugno 2025 | Thomas Hope Zende e Carter in ansia per Eric Non lo rivedranno più?

Non perdete le emozionanti anticipazioni di Beautiful del 28 giugno 2025: Thomas, Hope, Zende e Carter sono in ansia per Eric, ma intanto celebrano i suoi meriti e il suo amore. La suspense si mescola a momenti di grande affetto, lasciandoci con il fiato sospeso. Cosa riveleranno le prossime ore? Scopriamolo insieme, perché questa puntata promette colpi di scena che cambieranno tutto.

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Thomas, Hope, Zende e Carter aspetteranno notizie su Eric e nel mentre loderanno tutte le qualità del patriarca, felici per tutto quello che ha fatto per loro.

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni - puntata - giugno

