Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila Caccia Luna!

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful riservano sorprese mozzafiato: Sheila Carter, protagonista di molte trame intrecciate, sorprende tutti e si schiera dalla parte di Steffy, invitando Luna a lasciare Los Angeles per sempre. Una clamorosa svolta che cambia le sorti della soap e accende nuovi dubbi sul suo andamento. Resta con noi per scoprire come evolverĂ questa incredibile storia e quali colpi di scena ci aspettano!

Clamorosa svolta nelle puntate americane di Beautiful: Sheila Carter prende le difese di Steffy e invita Luna a lasciare Los Angeles per sempre. Una svolta shock: Sheila cambia idea su Luna. Nelle ultime e sorprendenti puntate americane di Beautiful, un'inversione di rotta inaspettata ha lasciato tutti senza parole: Sheila Carter, la controversa madre biologica di Finn, ha deciso di schierarsi dalla parte di Steffy Forrester, prendendo una posizione netta contro sua nipote Luna. Proprio lei, che inizialmente sembrava l'unica ad accogliere con entusiasmo la giovane Nozawa, ora spinge affinchĂ© lasci Los Angeles immediatamente.

