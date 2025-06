BCT | Benevento celebra cinema e tv nell’incanto del suo patrimonio millenario

Nel cuore di Benevento, il BCT – Festival del Cinema e della Televisione – trasforma il suo incanto millenario in un palcoscenico vibrante di emozioni. Un evento che, per il nono anno consecutivo, unisce storicità e spettacolo, creando un ponte tra attori, ospiti e pubblico nel suggestivo centro storico. Il risultato? Un’esperienza autentica, dove arte e tradizione si fondono per celebrare il meglio del cinema e della TV. E tutto questo soltanto all’inizio!

"La bellezza del nostro Festival sta nel suo svolgersi interamente nel centro storico della città consentendo, di fatto, ad attori ed ospiti, di vivere da vicino il pubblico stabilendo con esso sinergia e sintonia". Così Antonio Frascadore, direttore artistico e ideatore del BCT, Festival del Cinema e della televisione che, da ben 9 anni accende un

