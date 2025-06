Bayesian | le prime foto degli interni e le ultime ipotesi sul disastro

Il mistero del Bayesian si infittisce tra immagini inquietanti e ipotesi sorprendenti. Il superyacht, simbolo di lusso e innovazione, si è trasformato in una trappola mortale in poche minuti, lasciando dietro scene di devastazione e domande senza risposta. La sua scomparsa solleva dubbi sulla sicurezza e sulla vera natura di questa meraviglia tecnologica. Ma cosa si nasconde dietro quella notte di...

Un palazzo galleggiante extra lusso trasformato in trappola mortale. Sedie accatastate, melma ovunque, legni pregiati distrutti. È così che riappare oggi il Bayesian, il superyacht simbolo di lusso e tecnologia, affondato in pochi minuti al largo di Porticello nella notte del 19 agosto 2024. E con lui sono riemersi anche gli interrogativi: perché è affondato un veliero progettato per non affondare? Cosa è successo davvero in quella notte di tempesta? E perché, a dieci metri di distanza, un’altra barca non ha riportato neanche un graffio? Le prime immagini degli interni del relitto. Sedie e poltrone ammassate, fango e melma ovunque. 🔗 Leggi su Panorama.it