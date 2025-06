Battocletti guida l’Italia nella seconda giornata degli Europei a squadre di Madrid Patta e Dosso a caccia di punti nei 100 metri

La seconda giornata degli Europei a squadre di Madrid si prospetta decisiva, con battocletti che guida l’Italia tra le sfide più attese. Patta e Dosso cercano punti preziosi nei 100 metri, puntando a consolidare la posizione della squadra. Dopo il successo di due anni fa, l’Italia ambisce a ripetersi, mentre il numero di nazionali si intensifica in questa fase cruciale della competizione. La corsa verso il podio è appena iniziata e ogni risultato potrebbe fare la differenza.

Il Campionato Europeo a squadre di Madrid entra nel vivo con la seconda giornata di gare che potrebbe rivelarsi già molto importante per stilare una prima classifica, capire chi potrà vincere e chi no questa storica competizione, e anche comprendere se l’Italia potrà concedere il bis dopo la grande vittoria di due anni fa. Il tutto dopo l’antipasto di ieri con la doppia sfida del salto con l’asta maschile e femminile. Queste le Nazionali impegnate nella finale: Portogallo, Spagna, Svezia, Francia, Olanda, Polonia, Ungheria, Germania, Finlandia, Ucraina, Grecia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Lituania e Svizzera, oltre ovviamente all’ Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Battocletti guida l’Italia nella seconda giornata degli Europei a squadre di Madrid. Patta e Dosso a caccia di punti nei 100 metri

