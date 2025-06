Batteri oltre i limiti acqua non potabile nell’area di Casteldimezzo

La scoperta di contaminazioni batteriche nell’acqua di Casteldimezzo ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini. Dopo i controlli dell’Azienda sanitaria, è stato riscontrato un superamento dei parametri di sicurezza, rendendo l’acqua non potabile. In risposta, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per tutelare la salute pubblica. La situazione richiede attenzione e azioni immediate: ecco cosa bisogna sapere.

Pesaro, 27 giugno 2025 – L’acqua di Casteldimezzo non è potabile. In seguito ad alcuni controlli effettuati dall’Azienda sanitaria territoriale, è stato rilevato infatti rilevato che l’acqua nella zona non è conforme agli standard di qualità a causa del superamento dei parametri relativi a enterococchi e batteri coliformi. Per questo il sindaco ha firmato ieri un’ordinanza a carattere d’urgenza che vieta l’utilizzo dell’acqua di rete per consumo umano. Le zone interessate dal provvedimento sono: Borgata Casteldimezzo, strada di Cacciafame, strada Rive Casteldimezzo, via Rive del Faro, strada di Vincolungo e una parte della strada Panoramica Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Batteri oltre i limiti, acqua non potabile nell’area di Casteldimezzo

