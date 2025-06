Batteri anti metallo per bonificare uno dei suoli più inquinati d’Italia

Nel cuore del Parco Geominerario della Sardegna, a Ingurtosu, si sta rivoluzionando la bonifica dei suoli contaminati da metalli pesanti. Grazie a un progetto innovativo che combina batteri anti-metallo e piante autoctone, si apre una speranza concreta per il ripristino ambientale e la tutela del territorio. Un esempio virtuoso di sostenibilitĂ e tecnologia al servizio della natura, destinato a fare scuola in tutta Italia.

Nel cuore del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, nella suggestiva cornice di Ingurtosu, nel Sud Ovest dell'isola, sta prendendo forma un progetto di bonifica innovativo grazie a batteri e piante locali. L'area è fortemente inquinata da metalli pesanti come piombo e zinco. Oggi ospita uno degli esperimenti piĂą promettenti di fitorisanamento condotti nell'ambito di Return, il programma nazionale finanziato dal Pnrr dedicato ai rischi ambientali, naturali e antropici. I danni ambientali di Ingurtosu. Nato nella seconda metĂ dell'Ottocento, Ingurtosu fu uno dei principali centri minerari europei per l'estrazione di piombo e zinco, sviluppato inizialmente da compagnie italiane e poi gestito dalla britannica Pertusola Ltd, che realizzò infrastrutture imponenti come la laveria Brassey di Naracauli e un'intera rete ferroviaria per il trasporto del minerale fino al mare.

