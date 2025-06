Basta sigarette da soli è complicato | a Ferrara torna l' aiuto del centro Antifumo

Smettere di fumare può sembrare un'impresa ardua, ma a Ferrara c’è un alleato prezioso: il Centro Antifumo dell’Azienda Usl, pronto a supportarti lungo il percorso. Con l’aiuto di professionisti dedicati e un approccio personalizzato, affrontare questa sfida diventa più semplice e più efficace. Non lasciare che il fumo controlli la tua vita: scopri come il sostegno giusto può fare la differenza e inizia il viaggio verso una vita più sana e libera.

Decidere di smettere di fumare è un passo importante ma a volte non basta: in alcuni casi può sembrare un obiettivo difficile da raggiungere da soli con la sola forza di volontà. Per questo è ripartita a pieno ritmo l'attività di contrasto al tabagismo offerta dall'Azienda Usl di Ferrara a tutte.