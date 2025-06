Basket serie B OraSì coach e roster Tante le incognite

Mistero e attesa avvolgono la OraSì Basket, con molte incognite sul coach e il roster per la prossima stagione di Serie B. Il silenzio dei vertici alimenta le speculazioni, mentre i tifosi guardano con ansia agli sviluppi futuri. La speranza è che, a partire dal 1° luglio, si inizino a delineare strategie chiare e ambiziose per affrontare una nuova avventura. Al momento, l’unica certezza è che la squadra punterà alla…

Un silenzio che fa rumore. Bocche cucite in casa OraSì a pochi giorni dalla fatidica data del 30 giugno, quando terminerà ufficialmente la stagione 202425. La speranza è che da martedì 1 luglio, quando decadranno molti contratti in tutte le squadre italiane, la società inizi a parlare di strategie future e della prossima stagione: al momento l’unica certezza è che il budget sarà simile a quello dello scorso anno e che la squadra punterà alla salvezza diretta. Il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’ allenatore, con Marco Regazzi che resta in pole position: il coach è stato cercato dall’Andrea Costa Imola e soprattutto da Fiorenzuola, in caso di ripescaggio (molto probabile) in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net