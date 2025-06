Basket serie B nuovo volto per i Raggisolaris | ecco Raffaele Romano

I Raggisolaris di Bologna si rinnovano con un volto fresco e promettente: Raffaele Romano. Dotato di versatilità, precisione e forza, questo giovane talento classe 2002 porta con sé un’esperienza di alto livello in B Nazionale. La sua capacità di interpretare più ruoli e il suo impatto sul campo sono solo alcuni dei punti di forza che lo rendono una pedina fondamentale nel nuovo progetto della squadra, pronto a scrivere un capitolo entusiasmante.

