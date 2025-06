Basket femminile | miracolo Spagna batte la Francia ed è in finale

Un'epica battaglia al Pireo ha visto la sorprendente Spagna superare la Francia in un match mozzafiato, con un finale di 65-64. La nazionale iberica, trascinata dall'MVP Awa Fam, si prepara a sfidare ancora una volta per il titolo europeo femminile, tornando sulla scena dopo quattro anni di attesa. Un risultato che dimostra come la determinazione e una difesa impeccabile possano scrivere nuove pagine di storia nel basket femminile.

La Spagna piazza la grande sorpresa, e col brivido, nella prima semifinale degli Europei femminili 2025. Francia battuta 64-65, e al Pireo saranno ancora le iberiche a giocarsi il titolo, quello che manca loro dal 2019. Premiata l’organizzazione difensiva di Miguel Mendez, capace di togliere alle transalpine il tiro da tre (530), e decisivo l’errore dalla lunetta di Iliana Rupert che impedisce un probabilissimo supplementare. MVP Awa Fam con 21 punti e 9 rimbalzi, ma la performance leggendaria, per come gira la partita e usa la propria esperienza, è Alba Torrens: 12 punti e 7 rimbalzi per la leggenda 36enne che colpisce un’altra volta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: miracolo Spagna, batte la Francia ed è in finale

In questa notizia si parla di: spagna - francia - basket - femminile

Mbappe ammette la Francia ‘p*ssed off’ dopo la sconfitta della Spagna mentre Deschamps afferma Les Bleus il lato migliore - L'eliminazione della Francia dalla Nations League ha lasciato un segno profondo nel cuore di Les Bleus.

[CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE: L'ITALIA IN SEMIFINALE ANCHE IN CHIARO SU UN CANALE RAI.] Al termine della giornata di ieri è stato definito il quadro delle semifinaliste del FIBA Women’s EuroBasket 2025. L’Italia affronterà il Belgio, che ha sup Vai su Facebook

Women's EuroBasket, le semifinali sono Francia-Spagna e Italia-Belgio (19.30 italiane, diretta Rai, SkySportUno, DAZN); Women's EuroBasket, Francia-Spagna la prima semifinale: Azzurre con la vincente di Belgio-Germania; Italia-Belgio, come seguire in tv e in streaming la semifinale degli Europei di basket femminile.

La partita più importante degli ultimi 30 anni per l’Italia femminile di basket - Tre delle quattro squadre arrivate alle semifinali degli Europei femminili di basket erano già di gran lunga tra le principali favorite prima dell’inizio del torneo, cioè Belgio, Francia e Spagna. Scrive ilpost.it

Europei basket femminile, è il giorno di Italia-Belgio: vale un posto in finale - L'Italia del basket femminile scende in campo oggi, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 19. Come scrive sportface.it