Basket femminile l’Italia va ad un tiro dalla finale | il Belgio trema ma batte le azzurre per due punti

Un sogno appeso a un filo, il basket femminile italiano si ferma a un passo dalla storia. Dopo una rimonta emozionante, le azzurre hanno sfiorato l’impresa contro il Belgio, campione in carica, ma il canestro decisivo non è arrivato. Nonostante la delusione, il loro percorso è stato un esempio di passione e determinazione che ha conquistato il cuore di tutti. La speranza di vedere l’Italia ancora protagonista nel basket internazionale non si spegne qui...

Ad un tiro dalla finale. Il sogno dell'Italia di giocare l'ultima partita degli Europei di basket femminile si frantuma sul ferro a cinque secondi dalla fine. La tripla di Verona non trova la retina e la squadra di coach Capobianco per 66-64 contro le campionesse in carica del Belgio dopo una clamorosa rimonta nell'ultimo quarto. R estano le lacrime per le azzurre, ma anche gli applausi per un cammino fenomenale e che non è assolutamente ancora finito. Questo gruppo ha dimostrato di sapersi sempre rialzare e lo dovrà fare anche domenica per andarsi a giocare il bronzo contro la Francia, che aveva perso la prima semifinale contro la Spagna di un solo punto e sbagliando il libero del pareggio a meno di un secondo dal termine.

