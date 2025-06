Basket femminile | Italia-Belgio le chiavi tattiche della semifinale

Il basket femminile italiano si appresta a scrivere una pagina storica: Italia contro Belgio, una semifinale che riporta le azzurre a un livello che non si vedeva da trent’anni. La sfida è di altissimo livello, con le campionesse in carica pronte a difendere il titolo. Ma quali sono le chiavi tattiche per avere la meglio? Partiamo analizzando i punti strategici, prima tra tutti: come fermare Emma...

Siamo ormai a poche ore da una semifinale che ha molto di storico: Italia-Belgio è là dove le azzurre non si spingevano da trent’anni. La sfida è di quelle difficili, anzi difficilissime, perché parliamo del confronto con le campionesse in carica, che rispetto a due anni fa (e alle ultime Olimpiadi) hanno cambiato davvero poco. Andiamo a capire quello che può succedere quest’oggi in termini di chiavi tattiche. La prima: come fermare Emma Meesseman? La domanda è inevitabile, e di solito ha una risposta precisa: non c’è (quasi) modo di fermare la superstar del Belgio. Ma non si parla solo dell’Italia: si parla di praticamente chiunque. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia-Belgio, le chiavi tattiche della semifinale

Basket femminile: Italia, in Belgio inzia il cammino verso gli Europei - L'Italia del basket femminile inizia il suo percorso di preparazione in Belgio in vista di Women's Eurobasket 2025.

