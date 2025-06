Basket dopo una stagione da dimenticare il CUS Pisa riparte da Stefano Dari

Dopo una stagione difficile e ricca di sfide, il CUS Pisa Basket si presenta con un nuovo spirito di rinascita e ambizione. Scommettendo sul valore dell’esperienza e del talento, la società ha deciso di rafforzare il proprio staff tecnico con l’arrivo di Stefano Dari, una figura di spicco nel panorama cestistico toscano e nazionale. Questa scelta segna l’inizio di un nuovo capitolo, pronto a riscrivere le sorti della squadra e a ritrovare la vittoria.

Pisa, 27 giugno – Dopo una stagione tirata, avara di soddisfazioni, in cui tutti gli obiettivi più sfidanti sono stati falliti, il CUS Pisa Basket riparte dal potenziamento del proprio staff tecnico, con l’ingresso di Stefano Dari, figura di grande esperienza e prestigio nel panorama cestistico toscano e nazionale.. UNA STAGIONE DA DIMENTICARE – Non sono andate per il verso giusto le attività della squadra universitaria sponsorizzata da Cosmocare, nei campionati 2024-25: la formazione di serie C, evidentemente poco equilibrata, con un’alta concentrazione di guardie tiratrici ma con poche alternative sotto, ha fallito gli appuntamenti decisivi, retrocedendo come ultima al termine della regular season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, dopo una stagione da dimenticare, il CUS Pisa riparte da Stefano Dari

In questa notizia si parla di: stagione - pisa - basket - dimenticare

