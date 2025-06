Basket donne | europei Italia battuta

Una sfida emozionante e ricca di cuore: le ragazze azzurre del basket femminile hanno sfidato il campione in carica, il Belgio, al Pireo, regalando emozioni e un grande esempio di determinazione. Nonostante la sconfitta per 64-66, la loro rimonta nel quarto quarto ha acceso la speranza e lasciato aperta la possibilità di un’ultima rivincita. Domenica pomeriggio, in campo per il bronzo contro la Francia, continueranno a scrivere la loro storia.

21.22 Una grande Italia cede 64-66 al Belgio campione in carica nella finale degli Europei femminili al Pireo. Con carattere le ragazze azzurre rimontano una partita che sembrava ormai persa (43-57 all'inizio della quarta frazione). Poi la reazione e la beffa. Parziali: 20-17 33-40 43-57. Domenica pomeriggio la sfida per il bronzo con la Francia, battuta nell'altra semifinale dalla Spagna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Italia, così fa male: grande rimonta nell'ultimo quarto, ma in finale ci va il Belgio - Domenica pomeriggio le italiane giocheranno per la medaglia di bronzo contro la Francia ... Da gazzetta.it

L’Italia ha perso la semifinale degli Europei femminili di basket - La finale si disputerà domenica alle 19:30 con la vincitrice dell’altra semifinale, la Spagna (c ... Scrive ilpost.it