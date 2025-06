Basket donne | Europei Italia battuta

Una grande Italia di basket femminile si arrende solo di misura al Belgio nella finale degli Europei al Pireo, dimostrando cuore e determinazione. Dopo una rimonta mozzafiato, le azzurre portano a casa una prestazione da applausi, preparando il terreno per la sfida di domenica per il medaglia di bronzo contro la Francia. Una prova di carattere che fa ben sperare per il futuro del movimento in Italia.

21.22 Una grande Italia cede 64-66 al Belgio campione in carica nella finale degli Europei femminili al Pireo. Con carattere le ragazze azzurre rimontano una partita che sembrava ormai persa (43-57 all'inizio della quarta frazione). Poi la reazione e la beffa. Parziali: 20-17 33-40 43-57. Domenica pomeriggio la sfida per il bronzo con la Francia, battuta nell'altra semifinale dalla Spagna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

