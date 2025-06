Basket a2 Fortitudo Anumba è il quarto innesto Nello staff di Caja anche Rabbolini

La Fortitudo Bologna si rafforza ancora, accogliendo Simon Anumba, l’ultima star nel roster targato Caja. Con 194 cm di energia e talento, il giovane ala piccola porta con sé esperienza internazionale e una grinta contagiosa. Questo quarto innesto è un segnale chiaro delle ambizioni della Effe, che si prepara a stupire sul parquet. E la strada è ormai tracciata: il nuovo capitolo inizia proprio ora.

Simon Anumba è ufficialmente un nuovo giocatore della Fortitudo. Ala piccola di 194 cm, l'ex Rimini è il quarto innesto della nuova Effe e precede di qualche giorno, l'annuncio della guardia Vincenzo Guaiana. Nato a Reggio Emilia, ventinove anni il 28 agosto, Anumba è cresciuto nel vivaio della Reggiana, alle sue spalle ha esperienza in Inghilterra dove si era trasferito con la famiglia diciottenne e dopo 3 anni, il ritorno in Italia, per giocare in serie B a Battipaglia. Nell'annata 201819, Anumba fa il suo esordio in serie A a Torino, ma nel settembre 2019, torna in B, nel Raggisolaris Faenza, per trovare un minutaggio maggiore e dimostrando ottime doti difensive e realizzando 10,3 punti di media a partita.

Serie A2: il general manager Portaluppi e coach Caja puntano a chiudere il più rapidamente possibile il pacchetto degli italiani. Anumba, Piccoli o Guaiana per la Fortitudo - La Fortitudo Bologna si prepara a un periodo cruciale di mercato e riorganizzazione, con il general manager Flavio Portaluppi e il coach Attilio Caja determinati a definire rapidamente l’acquisto degli italiani Anumba, Piccoli o Guaiana.

