Basket A2 femminile Un rinforzo dalla Polonia per Matelica | ecco Trzeciak

L’universo del basket femminile si arricchisce di un nuovo talento: Olga Trzeciak, l’ultima aggiunta di Halley Thunder, porta con sé esperienza internazionale e una presenza imponente in campo. Svoltando dall’ambiente polacco e tedesco, questa ala grande di 183 cm promette di rafforzare il roster di Matelica e di entusiasmare i tifosi con la sua energia e determinazione. Ora, tutte le attenzioni sono su di lei: pronta a lasciare il segno anche in Italia.

Ancora un volto nuovo in casa Halley Thunder. Stavolta arriva dalla Polonia ed è la giocatrice Olga Trzeciak, ala grande di 183 centimetri, che ha giocato principalmente nel suo Paese: prima a Gorzow (2016-2019), poi a Lublin (2019-2025) con la cui maglia ha vinto il campionato polacco nella stagione 2022-2023 contribuendo con 4,4 punti e 2,7 rimbalzi. Nel 2023-2024 ha vissuto una parentesi in Germania a Herne disputando anche l'Eurocup. Tornata a Lublin nello scorso campionato, ha fatto registrare 2,8 punti e 2,3 rimbalzi in campionato, 4,8 punti e 1,7 rimbalzi in Eurocup. Ecco le prime parole di Olga Trzeciak: "Sono entusiasta di venire in Italia.

