Baseball tempo di derby allo stadio dei Pirati | New Rimini cerca la doppietta contro Torre Pedrera

clima tra le due squadre si fa ancora più acceso, promettendo emozioni forti e spettacolo di altissimo livello. I tifosi sono pronti a sostenere con passione i loro beniamini in questa sfida cruciale. Prepariamoci a vivere un derby all’insegna della sportività e dell’adrenalina, perché questa partita potrebbe decidere le sorti della stagione. Non mancate, lo spettacolo è assicurato!

Sarà tempo di derby, domenica, allo stadio dei Pirati. Di fronte le due realtà riminesi che prendono parte al campionato di serie A di baseball, girone E. A differenza dell’andata, a giocare in casa stavolta sarà il New Rimini e non i Falcons Torre Pedrera (playball alle 11 e alle 15). Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

