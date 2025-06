Bari verso una tregua dall' afa | in arrivo forti venti sulla Puglia

Bari e tutta la Puglia si preparano a respirare un po' di sollievo, grazie all'arrivo di forti venti che promettono di alleviare la calura estiva. Dopo ore di afa opprimente, l’anticiclone vacante si sta spostando, portando con sé un’ondata di aria fresca. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla, segnale di un cambiamento in atto. È il momento di sperare in un temporaneo ma meritato respiro di sollievo.

L'afa, che nelle ultime ore ha stretto nella morsa la città di Bari, domani potrebbe essere attenuata dall'arrivo di correnti. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica l'allerta vento, classificata 'gialla' su tutto il territorio regionale a partire dalle 8 del 28 giugno e per le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Nuova allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo piogge e temporali - La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla per Bari e provincia, in vigore dalle 13 alle 20 di martedì 27 maggio.

