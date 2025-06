Barca alla deriva per il forte vento | necessario l' intervento dei vigili del fuoco

Il violento vento che ha imperversato sulla zona di Lecco e sui comuni del lago ha causato numerosi interventi di emergenza, tra cui il recupero di una barca alla deriva. I vigili del fuoco, tempestivi e professionali, sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la situazione e prevenire ulteriori rischi. Un esempio della loro dedizione nel garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a condizioni meteorologiche avverse.

I vigili del fuoco di Lecco hanno effettuato numerosi interventi nelle scorse ore a causa del forte vento che ha interessato in particolare la zona della città capoluogo e i comuni del lago. Tra gli interventi più significativi, dopo quello legato alla caduta di un albero che ha colpito uno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: forte - vento - vigili - fuoco

Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione - Venerdì 16, la Toscana sarà interessata da un codice giallo per vento forte. Una perturbazione in arrivo da nord-est porterà non solo venti intensi, ma anche piogge sparse su tutta la regione.

Diversi interventi per i vigili del fuoco volontari in Alto Adige in seguito a violenti temporali con grandine e forte vento che si sono abbattuti sul territorio oggi pomeriggio Vai su Facebook

Translate postImperia: incendio a Poggi, intervengono i Vigili del Fuoco. Le fiamme alimentate dal forte vento /Le immagini https://imperiapost.it/752866/imperia-incendio-a-poggi-intervengono-i-vigili-del-fuoco-le-fiamme-alimentate-dal-forte-vento-le-immagini Vai su X

Barca alla deriva per il forte vento: necessario l'intervento dei vigili del fuoco; Superlavoro dei Vigili del Fuoco nella notte a causa del forte vento; Imbarcazione alla deriva a causa del forte vento, recuperata dai Vigili del fuoco.

Superlavoro dei Vigili del Fuoco nella notte a causa del forte vento - Recuperata una imbarcazione alla deriva A Colico pianta cade e colpisce un ciclista LECCO – I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi nella notte tra giovedì e venerdì a causa del forte ... Si legge su msn.com

Temporali, interventi dei vigili del fuoco in tutto l'Alto Adige - Nella serata di giovedì il transito di una perturbazione ha portato grandine e raffiche di vento. Segnala rainews.it