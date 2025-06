Barbara Mori presto novità importanti | Non si può voltare pagina Nel prossimo consiglio annuncerò le mie decisioni

Barbara Mori torna sulla scena politica con novità sorprendenti che scuoteranno Camerano. Dopo il triello tra sindaco Mercante, l'ex assessore e l'opposizione, la sua voce promette di portare cambiamenti decisivi. Non si può voltare pagina senza considerare le sue prossime mosse: le decisioni che annuncerà nel prossimo consiglio potrebbero rimodellare il futuro della città. È il momento di restare sintonizzati e scoprire cosa ha in serbo per Camerano.

CAMERANO – Pensavate fosse finito il triello tra il sindaco di Camerano Oriano Mercante, l’ex assessore Barbara Mori e l’opposizione? Se lo avete pensato state freschi e vi siete sbagliati. Oggi infatti torna a parlare Mori che annuncia novità politiche che la riguarderanno per il prossimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

