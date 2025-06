BARBARA D’URSO VERSO RAI1 | PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI

Dopo un lungo periodo di assenza, Barbara D’Urso si avvicina nuovamente alla televisione pubblica. I vertici Rai, finalmente pronti a svelare i loro piani, gettano le basi per un possibile ritorno della conduttrice sui propri schermi. La stagione 2025-26 potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa, ma i dettagli restano ancora avvolti nel mistero. Eppure, il suo ritorno pare più vicino di quanto si possa pensare.

Barbara d’Urso in Rai? Pare che il veto politico stia per cadere e i due anni di esilio forzato dalla televisione, inteso come conduzione di programmi, siano bastati e avanzati. Alla presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2025-26 non sono mancate domande sulla d’Urso. Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, ha risposto con queste parole su progetto riguardanti Barbara d’Urso: È prematuro parlarne in questo momento. Siamo in una fase di scouting. Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri. È prematuro parlarne, siamo in una fase primordiale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO VERSO RAI1: PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI

