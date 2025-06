BARBARA D’URSO VERSO RAI1 | PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI

Dopo due anni di silenzio, il ritorno di Barbara D’Urso in Rai sembra ormai vicino. I vertici della rete si preparano a svelare i progetti futuri, e le parole di Williams Di Liberatore lasciano intravedere una possibile svolta. È un momento di grande attesa per i fan e gli addetti ai lavori, che si chiedono: sarà questa la volta buona per il grande ritorno di una delle conduttrici più amate del nostro panorama televisivo?

Barbara d’Urso in Rai? Pare che il veto politico stia per cadere e i due anni di esilio forzato dalla televisione, inteso come conduzione di programmi, siano bastati e avanzati. Alla presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2025-26 non sono mancate domande sulla d’Urso. Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, ha risposto con queste parole su progetto riguardanti Barbara d’Urso: È prematuro parlarne in questo momento. Siamo in una fase di scouting. Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri. È prematuro parlarne, siamo in una fase primordiale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO VERSO RAI1: PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI

In questa notizia si parla di: urso - barbara - rai1 - prima

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

BARBARA D’URSO VERSO RAI1: PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI #BarbaradUrso #Rai #Rai1 #PalinsestiRai Vai su X

"Ti confermo che ci sono alcuni progetti che potrebbero riguardare diversi talent, da Barbara ad altri. Ma siamo ancora in una fase primordiale" Alla presentazione dei palinsesti RAI non esclude la possibilità che Barbara D’Urso possa approdare in tv con un n Vai su Facebook

Barbara D’Urso verso la prima serata su Rai1, ma è scontro politico dietro le quinte ·; Barbara D’Urso, il ritorno su Rai 1 è in salita: tramonta anche l’ipotesi Stranamore; “Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci piazza l’ultimo colpo: qual è il suo ruolo.

Barbara D’Urso, un programma su Rai1 in vista: “Ma non è detto che vada in porto” - In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2025 – 26, il sito di Davide Maggio ha confermato che Rai1 sta valutando un progetto in prima serata per Barbara D’Urso, forse un talent, anche se a ... Riporta msn.com

Leggi di più - Il Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai non smentisce la notizia di Davide Maggio su Barbara D'Urso in prima serata su Rai 1 ... Da davidemaggio.it