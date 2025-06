Barbara D’Urso in Rai | ‘Prematuro parlarne siamo in fase di scouting’ la decisione su Cattelan

Il mondo dello spettacolo è in fermento: si parla di un possibile ritorno di Barbara d’Urso in Rai, ma ancora tutto è in fase di valutazione. Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, sottolinea che “è prematuro parlarne”, confermando che attualmente sono in corso solo scouting e analisi preliminari. La decisione definitiva si prenderà solo dopo aver valutato con attenzione budget e progetti futuri. Restiamo in attesa di sviluppi ufficiali.

Fase di scouting: nessuna decisione definitiva. “È prematuro parlarne”. Così Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla possibile presenza di Barbara d’Urso nei palinsesti Rai 2025-2026. “Siamo in una fase di scouting – ha chiarito – ci sono progetti che possono riguardare talent con Barbara d’Urso o altri, ma prima bisognerà avviare una fase di analisi sul budget e sulla fattibilità produttiva. Non è detto che questi titoli vadano in porto”. Cattelan fuori dai giochi, ma con riserva. Più netta invece la posizione su Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barbara D’Urso in Rai: ‘Prematuro parlarne, siamo in fase di scouting’, la decisione su Cattelan

In questa notizia si parla di: fase - barbara - urso - prematuro

Barbara D’Urso in Rai? Williams Di Liberatore: “È prematuro parlarne in questo momento. Siamo in una fase di scouting. Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri. È prematuro parlarne, siamo in una fase primordiale” Vai su X

Palinsesti Rai 2025/2026, non si esclude l’arrivo di Barbara D’Urso: “Esistono progetti che potrebbero riguardarla”; Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce: Ci sono idee, ma è prematuro; Palinsesti Rai: «Barbara D'Urso? È prematuro. Cattelan, non c'è spazio». Citofonare Rai2 cancellato, incognita.

Barbara D’Urso in Rai? La disposta dei dirigenti ai palinsesti - Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 si è parlato anche della possibile presenza di Barbara D’Urso nella tv di Stato dopo le indiscrezioni che parlavano di un suo programma nel prossi ... Scrive msn.com

Barbara d’Urso: il suo futuro in Rai rimane incerto, ma ci sono segnali di novità - Barbara d’Urso, assente dalla televisione da oltre due anni, potrebbe tornare in Rai con nuovi progetti. Lo riporta ecodelcinema.com