Barbara D’Urso in Rai? La disposta dei dirigenti ai palinsesti

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, si è riaccesa l’attenzione su Barbara D’Urso e il suo possibile ritorno in tv con un nuovo programma di successo. Il dirigente Williams Di Liberatore ha sottolineato che siamo ancora in fase di scouting, lasciando spazio all’attesa, ma le voci continuano a crescere, alimentando curiosità e aspettative intorno al futuro della conduttrice. La domanda ora è: quale sarà il suo ruolo nella stagione imminente?

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 20252026 si è parlato anche della possibile presenza di Barbara D’Urso nella tv di Stato dopo le indiscrezioni che parlavano di un suo programma nel prossimo inverno. Interpellato in merito, il dirigente Williams Di Liberatore ha spiegato: «È prematuro parlarne perché stiamo ancora scrivendo i palinsesti dell’inverno e della primavera e siamo in una fase di scouting, quella dove arrivano dei titoli, alcuni legati a dei talent e altri in cerca di autori e talent. Ci sono alcuni progetti che riguardano alcuni talent tra cui Barbara, ma siamo ancora in una fase iniziale su cui poi dovremo fare delle analisi sulla fattibilità produttiva di questi titoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Barbara D’Urso in Rai? La disposta dei dirigenti ai palinsesti

In questa notizia si parla di: palinsesti - barbara - urso - disposta

RAI1: BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO - Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico.

Barbara D’Urso in Rai? La disposta dei dirigenti ai palinsesti; Barbara D'Urso senza programmi Rai, il suo nome non c'è nei palinsesti; Barbara D’Urso non torna in Rai, non è prevista nei palinsesti autunnali.

Barbara D’Urso fuori dai palinsesti Rai (per ora): il braccio di ferro infiamma Viale Mazzini - Ecco cosa sta emergendo nelle ultime ore: gli aggiornamenti di Adnkronos e di Giuseppe Candela. Riporta comingsoon.it

Il nome di Barbara D'Urso sparito dai palinsesti provvisori della RAI. E ora? - Solo ieri era trapelata la notizia di uno show condotto sulla RAI da Barbara D'Urso, ma da quel che sembra, non ci sarà nessun ritorno imminente per la ex conduttrice di Canale 5 ... Scrive msn.com