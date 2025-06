Barbara D’Urso e Rai niente da fare | la conduttrice senza programmi per ora

Barbara D’Urso, volto iconico della televisione italiana, sembra aver perso temporaneamente la scena: nessuna traccia di programmi per lei né in Mediaset né in Rai. Dopo anni di successi e polemiche, le voci di un suo ritorno si sono scontrate con la realtà dei palinsesti 2025. Ma quali saranno i futuri passi della conduttrice? Resta da vedere se questa lunga attesa segnerà il suo grande ritorno o una nuova fase della sua carriera.

Barbara D’Urso torna in tv? Ovviamente non a Mediaset, azienda dalla quale è stata di fatto defenestrata ormai due anni or sono. Da quanto si apprende dopo la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025, neppure nell’azienda di tv pubblica. A smentire le voci che erano girate in maniera sempre più insistente nei giorni scorsi hanno pensato i vertici Rai proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025 negli studi di Napoli. Palinsesti nei quali non compare nessun programma condotto da Barbara D’Urso. Nel 2023 la nuova gestione targata Piersilvio Berlusconi le aveva dato il benservito proprio mentre la conduttrice e la sua squadra stavano preparando la nuova stagione di Pomeriggio 5 che avrebbe preso il via di lì a un paio di mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barbara D’Urso e Rai, niente da fare: la conduttrice senza programmi (per ora)

