bao publishing presenta saga 12 di brian k vaughan e fiona staples

Brian K. Vaughan e Fiona Staples riprendono le avventure fantascientifiche della famiglia di Alana e sua figlia Hazel, insieme a tutti i loro improbabili alleati e inseguitori per affrontare, come solo loro sanno fare, temi attuali e profondi. Nuovi intrighi, nuove amicizie e nuovi amori nell’attesissimo ritorno della serie americana indipendente che più di tutte in questi anni ha conquistato pubblico e critica. «A tutti serve una “stampella” per risollevarsi dopo una tragedia, ma le stampelle sono per le ossa rotte. Per i cuori serve qualcosa di più forte.». BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Saga volume 12 firmato da  Brian K. 🔗 Leggi su Nerdpool.it