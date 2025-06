Bankitalia autorizza il primo progetto Airb pooled in Italia guidato da Cedacri

Un nuovo capitolo si apre nel panorama bancario italiano: Bankitalia approva il primo progetto AIRB Pooled, guidato da Cedacri. Un’iniziativa innovativa che inaugura un modello collaborativo senza precedenti, basato sulla condivisione di metodologie, dati e infrastrutture tra più istituti finanziari. In un contesto regolamentare dinamico, questa rivoluzione promette di migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema bancario nazionale, segnando un passo decisivo verso il futuro della finanza.

L'iniziativa costituisce un precedente unico nel sistema bancario nazionale, fondato sulla condivisione di metodologie, dati, infrastrutture e investimenti da parte di più istituti e di Cedacri in un contesto regolamentare in continua evoluzione.

