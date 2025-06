Banda fa esplodere il bancomat del centro commerciale e scappa con i soldi

Un audace colpo notturno scuote il centro commerciale Tiberinus: una banda di ladri, dopo aver fatto esplodere il bancomat sulla via Tiberina a Capena, è riuscita a scappare con una consistente somma di denaro. L’azione rapida e rischiosa lascia senza parole gli abitanti e le forze dell’ordine. Ma cosa si cela dietro questa nuova ondata di furti? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

Prima l'esplosione poi il furto. Una banda di ladri ha rubato il denaro contenuto nel bancomat del centro commerciale Tiberinus. I malviventi sono entrati all'opera nella notte sulla via Tiberina, a Capena, provincia nord di Roma. Forzata la porta della galleria commerciale hanno messo nel mirino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: commerciale - banda - bancomat - centro

Caccia alla banda che ha fatto irruzione in un centro commerciale e che potrebbe essere di zona Vai su Facebook

Nuovo colpo della banda dei bancomat; Assalto al bancomat del centro commerciale con l'esplosivo; Fanno esplodere il bancomat di Occhiobello, il boato e la fuga.

Nuovo colpo della banda dei bancomat - Nella notte di venerdì un assalto tentato e uno riuscito a Borgo Maggiore: presi di mira gli sportelli delle filiali della Bsi e della Bac ... Secondo msn.com

Guidonia: suv ariete al centro commerciale Tiburtino, ladri in fuga col bancomat - Cronaca Guidonia Montecelio / Via dei Pioppi Centro Commerciale Tiburtino: 'spaccata' notturna col Suv, ladri in fuga col bancomat. Segnala romatoday.it