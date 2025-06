Banche armate | da dove prende i soldi Israele?

Le banche armate da dove prendono i soldi? Israele ha raccolto quasi 20 miliardi di euro in meno di un anno e mezzo, grazie a un intenso sostegno finanziario da parte di alcune tra le più grandi banche statunitensi, francesi, tedesche e britanniche. Questi fondi hanno alimentato le operazioni militari, rafforzando un ciclo di investimenti e strategia che solleva molte domande sulla trasparenza e le implicazioni etiche del settore bancario internazionale.

Quasi 20 miliardi di euro raccolti in meno di un anno e mezzo e una manciata di banche, soprattutto statunitensi, francesi, tedesche e britanniche, coinvolte: così dal 7 ottobre 2023 Israele ha finanziato prima la reazione militare agli attentati di Hamas e della Jihad Islamica nella Striscia di Gaza, poi gli interventi in Libano e in raid in Siria e Yemen e in seguito gli attacchi all'Iran. Secondo un'indagine condotta dall'istituto di ricerca finanziaria olandese Profundo e pubblicata dalle ong BankTrack e Pax, tra il 7 ottobre 2023 e il gennaio 2025, sette banche hanno sottoscritto nuovi titoli di Stato emessi da Israele per una somma pari a 19,4 miliardi di dollari.