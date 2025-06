Banca Mps aumento di capitale Nuovo passo verso Mediobanca Il via nella prima metà di luglio

Banca Monte dei Paschi di Siena fa un passo decisivo verso l’acquisizione di Mediobanca, con un aumento di capitale annunciato nella prima metà di luglio. Questo evento segna un capitolo cruciale nell’Offerta pubblica di scambio, in attesa del via libera finale della Consob e dei risvolti sul mercato. La strategia si fa più chiara: il futuro di MPS si lega sempre più strettamente a quello di Mediobanca, aprendo nuovi scenari di mercato.

Era un altro passo atteso verso il momento cruciale dell’ Offerta pubblica di scambio con Mediobanca, che si compirà quando l’Ops riceverà l’ultimo via libera dalla Consob e approderà in Borsa per verificare in concreto quale sarà la risposta del mercato. Ieri il cda di Banca Monte dei Paschi ha deliberato quell’ aumento di capitale a servizio dell’Ops, per cui aveva ricevuto la delega nell’assemblea del 17 aprile, da 13,19 miliardi di euro più il sovrapprezzo per l’affare Mediobanca. Un passaggio arrivato all’indomani del via libera della Bce, che ha completato la fase preliminare dell’operazione e aperto ora la porta all’attuazione della fase operativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Mps, aumento di capitale. Nuovo passo verso Mediobanca. Il via nella prima metà di luglio

In questa notizia si parla di: mediobanca - banca - aumento - capitale

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Milleri Delfin manifesta un'inversione strategica, appoggiando Unicredit nell'operazione su Banco BPM e aprendo a Nagel per Banca Generali.

Translate postMps, oggi si riunisce il cda per ratificare l'aumento di capitale per l'ops su Mediobanca. Ieri è arrivato l'ok della Bce, ma secondo @MilanoFinanza a Delfin e Caltagirone servirà un altro via libera di Francoforte per salire in Mps. I dettagli con @gu Vai su X

L’Eurotower approva l’operazione MPS-Mediobanca senza imporre una soglia minima di adesioni. Domani il CdA per l’aumento di capitale. Vai su Facebook

Il cda di Mps vara l’aumento per l’ops su Mediobanca; ++ Vai libera cda di Mps ad aumento capitale per Mediobanca ++; MPS, approvato l'aumento di capitale per l’offerta pubblica di scambio volontaria su Mediobanca.

Banca Mps, aumento di capitale. Nuovo passo verso Mediobanca. Il via nella prima metà di luglio - Dopo l’ok da parte della Bce, il cda ha esercitato la delega ricevuta il 17 aprile dall’assemblea dei soci. Si legge su msn.com

Il cda di Mps approva l’aumento di capitale per l’ops su Mediobanca - Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato un aumento di capitale a pagamento per un totale di 13,19 miliardi di euro, oltre al sovrapprezzo. Segnala msn.com