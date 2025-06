Banca Ifis-illimity Bank Corrado Passera dice sì all’Opas | contributo azionario del 3,97% adesioni verso la soglia del 90%

Il mondo finanziario si prepara a un nuovo capitolo di crescita e consolidamento, con il fondatore di illimity Bank, Corrado Passera, che esprime il suo sostegno all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPAS) promossa da Banca Ifis. Con adesioni vicine al 90% e un contributo azionario del 39,7%, l’evento apre le porte a una possibile fusione strategica, svelando opportunità di sviluppo e sinergie future. La partita è aperta, e il mercato attende con attenzione gli sviluppi di questa fase cruciale.

Lo scioglimento del patto parasociale e il premio del 5% sull’offerta cash aprono la strada al possibile raggiungimento del 90% del capitale e alla fusione Il fondatore di illimity Bank, Corrado Passera, ha annunciato il suo sì all’Opas promossa da Banca Ifis. Lo ha comunicato la banca digita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Banca Ifis-illimity Bank, Corrado Passera dice sì all’Opas: contributo azionario del 3,97%, adesioni verso la soglia del 90%

