Banca Ifis-illimity Bank Corrado Passera dice sì all’Opas | contributo azionario del 3,97% adesioni verso la soglia del 90%

Corrado Passera, fondatore di Illimity Bank, ha dato il suo via libera all’Offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Banca Ifis, segnando un passo decisivo verso il raggiungimento della soglia del 90% delle adesioni. Con il contributo azionario del 39,7% e l’interesse crescente, la strada si apre alla possibile fusione, grazie anche al premio del 5% offerto in contanti. Scopri come questa operazione potrebbe ridefinire il panorama finanziario italiano.

Lo scioglimento del patto parasociale e il premio del 5% sull’offerta cash aprono la strada al possibile raggiungimento del 90% del capitale e alla fusione Il fondatore di illimity Bank, Corrado Passera, ha annunciato il suo sì all’Opas promossa da Banca Ifis. Lo ha comunicato la banca digita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Banca Ifis-illimity Bank, Corrado Passera dice sì all’Opas: contributo azionario del 3,97%, adesioni verso la soglia del 90%

In questa notizia si parla di: banca - ifis - illimity - bank

